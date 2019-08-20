Собянин сообщил, что пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

За пересадку на Московские центральные диаметры с метро платить не придется. Об этом 20 августа заявил Сергей Собянин.

Подготовка к открытию МЦД вышла на финишную прямую. Первые две ветки планируют запустить до конца года. Москвичи смогут проехать из Одинцова в Лобню и из Подольска в Нахабино.

Во вторник, 20 августа, мэр и глава РЖД Олег Белозеров осмотрели реконструкцию платформы "Сетунь" первого диаметра. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.