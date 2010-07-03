Экономист прокомментировал предложенный банками новый вид борьбы с мошенниками

13:48
13:48
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Фото: depositphotos/ilkaydede
Независимый экономический эксперт Антон Шабанов прокомментировал Москве 24 предложение Ассоциации банков России (АБР) блокировать карты при зачислении на них подозрительных средств. По его словам, необходимо оговорить, что именно кредитные организации могут признавать транзакцией, вызывающей недоверие.
"Тут главный вопрос: что значит подозрительные деньги и как определить их подозрительность, на основании чего? Здесь важно понять четкие критерии. На самом деле это просто продолжение тренда по усилению контроля за движением денежных средств, которое есть во всем мире", – считает эксперт.
По мнению Шабанова, без понятных критериев нельзя исключать риски, связанные с тем, что банк может без оснований задержать средства, которые не будут являться незаконным переводом.
Кроме этого, эксперт напомнил, как не попасться на удочку злоумышленникам, пытающимся так или иначе получить доступ к карте жертвы.
"Нужно соблюдать правила финансовой гигиены: никому не сообщать и не передавать свои паспортные, личные и данные банковской карты, пин-код, cvc-код, входящие SMS, которые получают при общении с роботом", – советует он.
Ранее в Ассоциации банков России (АБР) предложили внести поправки в действующее законодательство, позволяющие блокировать карты при зачислении на них подозрительных средств. Предполагается, что до подтверждения легитимности транзакции карта получателя может быть заблокирована на два дня, при наличии заявления в полицию – до 30 дней.
Сейчас подозрительная транзакция может быть приостановлена исключительно в момент списания средств со счета.
20 августа СМИ сообщили о новом способе телефонного мошенничества. Он заключается в том, что злоумышленники имитируют звонок от службы безопасности банка. Затем просят клиента назвать код подтверждения из SMS. Если человек начинает сомневаться, ему предлагают продиктовать код "системе распознавания голоса" после звукового сигнала.
12 августа москвичей предупредили об еще одном методе мошенничества по телефону. Злоумышленники представляются сотрудниками банка и говорят, что зафиксировали подозрительные транзакции в другом регионе. Затем сообщают, что заблокировано движение денег. После просят перечислить список устройств, имеющих доступ к личному кабинету в банке, и предлагают установить специальное приложение для удаленного управления. Если человек согласится, то доказать попытку взлома системы будет сложно, как и найти преступников.
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