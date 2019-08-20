Летевший из Москвы в Париж самолет экстренно сел в Люксембурге

Фото: flightradar24.com

Летевший из аэропорта Шереметьево в Париж самолет сел в Люксембурге. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar24.

"Самолет сел в 12:41", - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация о том, что самолет авиакомпании Air France, следовавший по маршруту Москва – Париж, подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту. Воздушное судно сделало вираж и приступило к снижению.

В конце июля борт "Аэрофлота" Осло – Москва по технической причине вернулся в аэропорт вылета. Командир воздушного судна подал сигнал о нештатной ситуации, когда находился в воздушном пространстве Швеции. Посадка в аэропорту Осло прошла благополучно, никто не пострадал.