Самолет "Аэрофлота" Осло – Москва возвращается в аэропорт вылета

Самолет Airbus A321–211 "Аэрофлота" Осло – Москва возвращается в аэропорт вылета после разворота над Швецией. Об этом говорится на сайте Flightradar24.сom.
Отмечается, что командир воздушного судна подал сигнал бедствия.
Накануне стало известно, что самолет российской авиакомпании Azur Air подал сигнал о нештатной ситуации после вылета из Антальи в Москву. Командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета связался с диспетчерами.
Ранее с самолетом авиакомпании также произошло ЧП. Рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.
Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. В пресс-службе Шереметьева пояснили, что в связи с переносом рейса пассажирам предоставляли питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.
В результате пассажиры задержанного рейса вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту. Резервный борт вылетел в Анталью в 21:08. А в 20:27 из Внукова отправилась еще часть пассажиров задержанного рейса, которых туда ранее перенаправил за свой счет аэропорт.
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