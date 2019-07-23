Самолет Осло – Москва приземлился в аэропорту вылета

Фото: www.flightradar24.com

Самолет Airbus A321–211 "Аэрофлота" Осло – Москва благополучно приземлился в аэропорту вылета. Об этом говорится на сайте Flightradar24.сom.

Командир воздушного судна подал сигнал о нештатной ситуации, когда находился в воздушном пространстве Швеции.

В пресс-службе "Аэрофлота" сообщили, что судно вернулось по технической причине.

"Самолет рейса SU2175, следовавший по маршруту Осло — Москва, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. Посадка в аэропорту Осло прошла штатно. Пассажиры обеспечиваются всем необходимым в соответствии с Федеральными авиационными правилами и согласно стандартам Аэрофлота", - цитирует РИА Новости пресс-службу "Аэрофлота".

Накануне стало известно, что самолет российской авиакомпании Azur Air подал сигнал о нештатной ситуации после вылета из Антальи в Москву. Командир Boeing 767 спустя 10 мин после взлета связался с диспетчерами.

Ранее с самолетом авиакомпании также произошло ЧП. Рейс Azur Air Москва – Анталья задержался более чем на 15 часов. Сотрудники авиакомпании сообщали, что рейс был задержан по техническим причинам.

Всех пассажиров расселили в ближайшую гостиницу для дальнейшего ожидания вылета. В пресс-службе Шереметьева пояснили, что в связи с переносом рейса пассажирам предоставляли питание и напитки, как этого требуют федеральные авиационные правила. Вылета ждали 536 пассажиров, в том числе 107 детей.

В результате пассажиры задержанного рейса вылетели из аэропорта Шереметьево на резервном борту. Резервный борт вылетел в Анталью в 21:08. А в 20:27 из Внукова отправилась еще часть пассажиров задержанного рейса, которых туда ранее перенаправил за свой счет аэропорт.

