При экстренной посадке в Люксембурге самолета Москва – Париж никто не пострадал

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В пресс-службе компании Air France сообщили, что в результате экстренной посадки в Люксембурге самолета Москва – Париж пострадавших нет, передает Агентство "Москва".

Лайнер приземлился в 12:41. Как ранее писали СМИ, экипаж подал сигнал о чрезвычайной ситуации на борту, после чего воздушное судно сделало вираж и приступило к снижению.

В конце июля Superjet авиакомпании "Азимут" Краснодар – Тюмень экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя. Сначала экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию в аппарате, спустя некоторое время левый двигатель вышел из строя. После этого было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Самары. На борту самолета находились 95 человек, в том числе двое детей.