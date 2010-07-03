Самолет Краснодар – Тюмень экстренно сел в Самаре

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Superjet авиакомпании "Азимут" Краснодар – Тюмень экстренно приземлился в Самаре из-за отказа двигателя, передает телеканал Москва 24.

Источник в органах управления воздушным движением сообщил "Интерфакс", что экипаж воздушного судна почувствовал вибрацию в двигателе самолета, а спустя некоторое время левый двигатель вышел из строя. После чего было принято решение об экстренной посадке в аэропорту Самары.

На борту самолета находились 95 человек, в том числе двое детей.

28 июля самолет, следующий по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Причиной экстренного приземления лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок.

А несколькими днями ранее самолет Boeing-735 авиакомпании Utair, следовавший по маршруту Тюмень – Минеральные воды, вернулся в Тюмень после срабатывания датчика неисправности шасси. На борту находились 105 пассажиров, из них 19 детей и пять членов экипажа. Никто из них не пострадал.