Самолет "Анапа – Санкт-Петербург" экстренно приземлился во Внуково

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Самолет, следующий по маршруту Анапа – Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в московском аэропорту Внуково. Сообщается, что причиной экстренного приземления лайнера стало плохое самочувствие одной из пассажирок. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на справочную аэропорта.

"На борту летевшего из Анапы в Санкт-Петербург самолета рейса SU6204 пассажирке стало плохо. Из-за этого лайнер совершил посадку во Внуково", – рассказали в справочной воздушной гавани.

Отмечается, что лайнер должен был прилететь в аэропорт Пулково вчера в 22:40. На данный момент самолет уже готовят к вылету. Рейс продолжит следование до конечной точки маршрута.

Ранее в Подмосковье разбился легкомоторный самолет. В МЧС сообщили о двух погибших.