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19 июня 2019, 07:15

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Время бесплатной стоянки могут увеличить до 10 минут

Время бесплатной стоянки могут увеличить до 10 минут

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Время бесплатной стоянки на парковках могут увеличить до десяти минут. Законопроект рассмотрят в Госдуме. Авторы инициативы предлагают установить единый лимит по всей стране, ведь сейчас в разных городах действуют свои правила. Время бесплатного ожидания на парковках составляет от пяти до 15 минут.

Десять минут – оптимальное время, чтобы спокойно решить, что делать дальше – уехать или остаться, – считают некоторые депутаты. При этом в столичном департаменте транспорта отметили, что, когда москвичам разрешали стоять на парковке бесплатно целых 15 минут, люди все равно жаловались на нехватку времени и просили "продлить" лимит. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.

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