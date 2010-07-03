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Сотрудники хлебокомбината в Сергиевом Посаде прекратили голодовку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Сергиево-Посадского хлебокомбината Сергея Крыжевского.

Накануне заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов сообщил, что сотрудникам комбината начнут выплачивать зарплату в этот четверг, 20 июня. Первые средства для погашения зарплаты поступят 20-21 июня.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам зарплаты. Задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей. Расследование уголовного дела взяли на контроль прокуроры Московской области.

В декабре прошлого года внимание столичных властей и общественности привлекла ситуация с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода "Черкизово". Работники предприятия не получали денег с августа и в итоге объявили голодовку. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать.

Проблему удалось решить после того, как ситуацию взял под контроль Сергей Собянин. Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". В отношении руководителя хлебозавода "Черкизово" было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более чем 100 работникам.

