Возбуждено дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.
Как уточнили в ведомстве, уголовное дело против руководства предприятия возбуждено по статье "Невыплата заработной платы".
Как считают следователи, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам. Общая задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.
Сотрудники СК планируют в ближайшее время допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также налоговые документы.
В декабре прошлого года внимание столичных властей и общественности привлекла ситуация с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода "Черкизово". Работники предприятия не получали денег с августа и в итоге объявили голодовку. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать.
Проблему удалось решить после того, как ситуацию взял под контроль Сергей Собянин. Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". В отношении руководителя хлебозавода "Черкизово" было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более чем 100 работникам.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.