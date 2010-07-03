Возбуждено дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Об этом Агентству "Москва" сообщили в пресс-службе подмосковного главка СК.

Как уточнили в ведомстве, уголовное дело против руководства предприятия возбуждено по статье "Невыплата заработной платы".

Как считают следователи, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам. Общая задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.

Сотрудники СК планируют в ближайшее время допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также налоговые документы.

В декабре прошлого года внимание столичных властей и общественности привлекла ситуация с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода "Черкизово". Работники предприятия не получали денег с августа и в итоге объявили голодовку. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать.

Проблему удалось решить после того, как ситуацию взял под контроль Сергей Собянин. Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". В отношении руководителя хлебозавода "Черкизово" было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более чем 100 работникам.