Собянин взял ситуацию на хлебозаводе "Черкизово" под личный контроль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Столичные власти нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.
Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле.
Глава города отметил, что отныне управлять предприятием будет кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Это позволит выплатить долги по зарплате всем сотрудникам и к тому же сохранить профиль компании. "Держу ситуацию на личном контроле", – сказал Сергей Собянин.
Также стало известно, что объявившим голодовку сотрудникам хлебокомбината начали выплачивать задолженность по зарплате.
В конце минувшей недели следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО "Черкизово". Долг превысил 10 миллионов рублей.
Генеральный директор предприятия предпочел скрыться от следствия и был объявлен в розыск. Криминалисты допросили сотрудников компании. В ведомстве добавили, что будут приняты все меры для возмещения причиненного вреда потерпевшим.
По версии следствия, с августа текущего года по настоящее время директор "Черкизово" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивал зарплату сотрудникам. Из-за этого пострадали минимум 100 человек.
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