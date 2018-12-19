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19 декабря, 17:04 (обновлено 19.12.2018 19:48)

Собянин взял ситуацию на хлебозаводе "Черкизово" под личный контроль

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия общество

19 декабря, 17:04

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Столичные власти нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Об этом Сергей Собянин написал в своем Twitter.

Глава города отметил, что отныне управлять предприятием будет кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Это позволит выплатить долги по зарплате всем сотрудникам и к тому же сохранить профиль компании. "Держу ситуацию на личном контроле", – сказал Сергей Собянин.

Также стало известно, что объявившим голодовку сотрудникам хлебокомбината начали выплачивать задолженность по зарплате.

В конце минувшей недели следователи возбудили уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО "Черкизово". Долг превысил 10 миллионов рублей.

Генеральный директор предприятия предпочел скрыться от следствия и был объявлен в розыск. Криминалисты допросили сотрудников компании. В ведомстве добавили, что будут приняты все меры для возмещения причиненного вреда потерпевшим.

По версии следствия, с августа текущего года по настоящее время директор "Черкизово" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивал зарплату сотрудникам. Из-за этого пострадали минимум 100 человек.

Хлебозавод "Черкизово" приостановил работу

мэр Москвы Сергей Собянин происшествия общество

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