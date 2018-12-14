Возбуждено дело о невыплате зарплат работникам хлебозавода "Черкизово"

Сотрудники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку

Следствие возбудило уголовное дело по факту невыплаты зарплаты сотрудникам ОАО "Черкизово". Долг превысил 10 миллионов рублей.

"Возбуждено уголовное дело в отношении руководителя "Черкизово". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат, совершенная из корыстной или иной заинтересованности", – сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, передает Агентство "Москва".

По версии следствия, с августа 2018 года по настоящее время директор "Черкизово" при наличии финансовой возможности полностью не выплачивал зарплату своим сотрудникам. Пострадали как минимум 100 человек. Сумма задолженности составила более 10 миллионов рублей.

Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия. В офисе и по месту жительства директора и бухгалтера проведены обыски. Изъяты документы и электронные носители.

Генеральный директор скрылся от следствия, поэтому его объявили в розыск. Сотрудников допрашивают. В ведомстве добавили, что будут приняты все меры для возмещения причиненного вреда потерпевшим.

Ранее сегодня сообщалось, что 40 сотрудников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку. Они говорят, что не получали зарплату 4 месяца. Обратиться в суд люди не могут, для этого нужны справки о задолженности. Но этих документов у них нет. По их словам, директор не выдает. Большая часть сотрудников хлебозавода уже уволилась.