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12 февраля, 17:29

Сотрудникам "Настюши" выплатили долг по зарплате

общество суды

12 февраля, 17:29

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Фото: depositphotos/LUNNO

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками компании Игоря Пинкевича "Торговый Дом "Настюша". Задолженность составила 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

В Преображенский районный суд Москвы было направлено более 35 исков о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты сотрудникам. Межрайонная прокуратура встретилась с ними и разъяснила процедуру возмещения имущественного ущерба, а также сообщила о мерах, принимаемых для защиты прав.

По каждому заявлению будет дана правовая оценка и проведена проверка. Работа по восстановлению трудовых прав работников продолжается, добавили в прокуратуре.

В декабре сообщалось, что кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выделит 28 миллионов рублей на возмещение долгов по зарплате работникам хлебозавода "Черкизово". Речь шла о выплате последней задолженности перед работниками торгового дома "Настюша", который является дочерней компанией ОАО "Черкизово".

СК предъявил обвинение гендиректору "Черкизово" Яну Соловьеву, который частично признал вину.

общество суды

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