Сотрудникам "Настюши" выплатили долг по зарплате

Прокуратура добилась погашения задолженности по зарплате перед сотрудниками компании Игоря Пинкевича "Торговый Дом "Настюша". Задолженность составила 45 миллионов рублей. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.
В Преображенский районный суд Москвы было направлено более 35 исков о взыскании начисленной, но не выплаченной зарплаты сотрудникам. Межрайонная прокуратура встретилась с ними и разъяснила процедуру возмещения имущественного ущерба, а также сообщила о мерах, принимаемых для защиты прав.
По каждому заявлению будет дана правовая оценка и проведена проверка. Работа по восстановлению трудовых прав работников продолжается, добавили в прокуратуре.
В декабре сообщалось, что кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выделит 28 миллионов рублей на возмещение долгов по зарплате работникам хлебозавода "Черкизово". Речь шла о выплате последней задолженности перед работниками торгового дома "Настюша", который является дочерней компанией ОАО "Черкизово".
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