Задержанный глава хлебозавода "Черкизово" частично признал вину

Следственный комитет предъявил обвинение гендиректору московского хлебозавода "Черкизово" Яну Соловьеву, которого задержали по делу о невыплате зарплаты работникам предприятия. Об этом сообщила представитель столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
"В рамках расследования уголовного дела в отношении гендиректора ОАО "Черкизово" Яна Соловьева ему предъявлено обвинение в полной невыплате свыше двух месяцев заработной платы из корыстной заинтересованности", − цитирует заявление Ивановой Интерфакс.
Представитель СК также уточнила, что на допросе Соловьев частично признал вину и дал показания по обстоятельствам дела.
В рамках расследования следователи провели обыски в офисе компании и по месту жительства ее гендиректора и бухгалтера. Сотрудники СК изъяли документы и электронные носители, которые могут пролить свет на обстоятельства дела.
Соловьева задержали по ходатайству прокуратуры. 21 декабря суд рассмотрит вопрос о его аресте. Ранее Юлия Иванова сообщила, что на руководителя ОАО "Черкизово" завели уголовное дело, так как компания задолжала 100 работникам более десяти миллионов рублей.
Не получая зарплату уже четыре месяца, 40 сотрудников хлебозавода "Черкизово" начали бессрочную голодовку. Так они решили выразить свой протест, пояснив, что обратиться в суд сами не могут, ведь для этого нужны справки о задолженности.
Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является хлебозавод, выплатил работникам ОАО "Черкизово" часть задолженности. В СК подтвердили, что объявившие голодовку сотрудники хлебокомбината уже получили 700 тысяч рублей. "Благодаря спланированным следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками", − рассказала ТАСС Юлия Иванова.
Сергей Собянин взял ситуацию на хлебозаводе под личный контроль. Мэр заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".
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