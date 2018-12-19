Сотрудникам "Черкизово" начали выплачивать зарплату после объявления голодовки

Сотрудникам хлебокомбината "Черкизово", объявившим голодовку, начали выплачивать задолженность по зарплате. Об этом сообщается на сайте прокуратуры столицы.
Рабочие хлебозавода объявили голодовку из-за того, что более 100 человек несколько месяцев не получают зарплату. На руководителя ОАО "Черкизово" завели дело из-за невыплаты зарплаты на 10 миллионов рублей, его объявили в розыск.
18 декабря ООО Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является ОАО "Черкизово", выплатил работникам задолженность на общую сумму 600 тысяч рублей. Сергей Собянин заявил, что хлебозавод "Черкизово" передадут под управление комбинату "Черемушки", сотрудникам погасят долги по зарплате.
Предприятия ТД "Настюша" производят примерно 60 процентов всего столичного хлеба. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон полагает, что городским властям следует задуматься о продовольственной безопасности Москвы.
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