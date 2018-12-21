Долги по зарплате работникам "Черкизово" выплатят до конца недели

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выделит 28 миллионов рублей на возмещение долгов по зарплате работникам хлебозавода "Черкизово". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Сергея Щедрина.

По его словам, речь идет о выплате последней задолженности перед работниками торгового дома "Настюша", являющегося дочерней компанией ОАО "Черкизово". Щедрин пояснил, что деньги сотрудники получат до конца недели. "Это технический момент, сами средства уже отфондированы. Вопрос решен", – заключил он.

После прокурорской проверки в отношении руководителей "Настюши" было заведено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. При этом работники завода объявили голодовку.

СК предъявил обвинение гендиректору "Черкизово" Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. Офис и место жительства гендиректора и бухгалтера обыскали.

19 декабря Сергей Собянин объявил, что хлебозавод "Черкизово" перейдет под управление комбината "Черемушки". Он подчеркнул, что это позволит выплатить зарплату сотрудникам предприятия. Уже на следующий день людям начали переводить деньги. Кроме того, стало известно, что хлебозавод продолжит работу.

