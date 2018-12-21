Долги по зарплате работникам "Черкизово" выплатят до конца недели

Кондитерско-булочный комбинат "Черемушки" выделит 28 миллионов рублей на возмещение долгов по зарплате работникам хлебозавода "Черкизово". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на председателя совета директоров предприятия Сергея Щедрина.
По его словам, речь идет о выплате последней задолженности перед работниками торгового дома "Настюша", являющегося дочерней компанией ОАО "Черкизово". Щедрин пояснил, что деньги сотрудники получат до конца недели. "Это технический момент, сами средства уже отфондированы. Вопрос решен", – заключил он.
После прокурорской проверки в отношении руководителей "Настюши" было заведено уголовное дело о длительной невыплате заработной платы. При этом работники завода объявили голодовку.
СК предъявил обвинение гендиректору "Черкизово" Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. Офис и место жительства гендиректора и бухгалтера обыскали.
19 декабря Сергей Собянин объявил, что хлебозавод "Черкизово" перейдет под управление комбината "Черемушки". Он подчеркнул, что это позволит выплатить зарплату сотрудникам предприятия. Уже на следующий день людям начали переводить деньги. Кроме того, стало известно, что хлебозавод продолжит работу.
Суд рассмотрит вопрос об аресте главы хлебозавода "Черкизово"
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.