Сотрудникам "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате

Работникам хлебзавода "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате

Сотрудникам хлебокомбината "Черкизово" начали выплачивать задолженность по зарплате, передает телеканал Москва 24.

Это произошло после того, как ситуацию взял под контроль Сергей Собянин. Завод передают под управление комбината "Черемушки". С лета сумма долгов достигла порядка 28 миллионов рублей.

Представитель группы компаний "Черемушки" Ольга Пашинина заявила, что в течение двух дней зарплату сотрудникам выплатят полностью. Предприятие продолжит выпускать продукцию.

Работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а их выдавать отказывались. Сейчас сотрудники предприятия заявили, что готовы возобновить работу.

На руководителя комбината завели дело о невыплате зарплаты более 100 работникам. СК предъявил обвинение генеральному директору Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. Офис и место жительства гендиректора и бухгалтера обыскали.