Работникам хлебзавода "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате

Коллективу хлебзавода "Черкизово" начали выплачивать задолженность по заработной плате. Работники рады и говорят, что прежде не держали в руках таких денег, передает телеканал Москва 24.
Ситуация с выплатами долга находится на личном контроле у Сергея Собянина. Он заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".
Телеканалу Москва 24 представитель группы компаний "Черемушки" Ольга Пашинина заявила, что в компании решат эту ситуацию.
"В течение двух дней зарплата будет выплачена сотрудникам полностью и предприятие начнет снова выпускать продукцию", – пояснила она.
В декабре работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать.
В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы более 100 работникам предприятия. Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. В офисе и по месту жительства генерального директора и бухгалтера проводились обыски.
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