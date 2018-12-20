Работникам хлебзавода "Черкизово" начали выплачивать долги по зарплате

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

Коллективу хлебзавода "Черкизово" начали выплачивать задолженность по заработной плате. Работники рады и говорят, что прежде не держали в руках таких денег, передает телеканал Москва 24.

Ситуация с выплатами долга находится на личном контроле у Сергея Собянина. Он заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".

Телеканалу Москва 24 представитель группы компаний "Черемушки" Ольга Пашинина заявила, что в компании решат эту ситуацию.

"В течение двух дней зарплата будет выплачена сотрудникам полностью и предприятие начнет снова выпускать продукцию", – пояснила она.

В декабре работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа. Люди не могли обратиться в суд, так как для этого нужны справки о задолженности, а на предприятии их отказывались выдавать.

В отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело о невыплате заработной платы более 100 работникам предприятия. Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору Яну Соловьеву, который частично признал вину и дал признательные показания. В офисе и по месту жительства генерального директора и бухгалтера проводились обыски.