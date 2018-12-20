Работникам хлебозавода "Черкизово" выплатят зарплату в течение двух дней

В четверг, 20 декабря, начнутся первые выплаты работникам хлебозавода "Черкизово". Ситуацию контролирует лично Сергей Собянин.
Работники, которым несколько месяцев не выплачивали заплату, теперь постепенно успокаиваются. В ближайшие дни полностью решится вопрос с долгами. Предприятие будет передано под управление кондитерско-булочного комбината "Черемушки". Об этом мэр Москвы написал на своей странице в Twitter.
Нашли решение по хлебозаводу "Черкизово". Его возьмет под управление кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". Сотрудникам выплатят все долги по зарплате, а само предприятие сохранит профиль и продолжит работу. Держу ситуацию на личном контроле.
Как заявила телеканалу Москва 24 представитель группы компаний "Черемушки" Ольга Пашинина, в компании готовы решить эту ситуацию.
"В течение двух дней зарплата будет выплачена сотрудникам полностью, и в четверг-пятницу предприятие начнет выпускать продукцию", – сказала она.
Депутат Мосгордумы Антон Молев сообщил, что выплаты по зарплате сотрудникам "Черкизово" пройдут в несколько этапов. Общие долги по зарплате составляют порядка 28 миллионов рублей. Он назвал катастрофой такую длительную невыплату денег работникам предприятия.
Ранее сообщалось, что работники хлебозавода "Черкизово" объявили голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа 2018 года. Они заявляли, что сами не могут обратиться в суд, поскольку для этого нужно предъявить справки о задолженности, однако на предприятии их не выдают.
Долг хлебозавода превысил 10 миллионов рублей, в отношении руководителя ОАО "Черкизово" было возбуждено уголовное дело. Следственный комитет предъявил обвинение генеральному директору хлебозавода Яну Соловьеву. Он частично признал вину и дал показания. Также следователи провели обыски в офисе компании и по месту жительства ее бухгалтера и гендиректора.
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