Хлебозавод "Черкизово". Ситуацию контролируют власти

Фото: телеканал Москва 24

Первые выплаты задолженностей по зарплате сотрудники хлебокомбината "Черкизово" получат 20 декабря, передает телеканал Москва 24. Выплату пройдут в несколько этапов, уточнил депутат Мосгордумы Антон Молев.

"Общие долги по зарплате на данный момент составляют порядка 28 миллионов", − отметил депутат, добавив, что "точными цифрами располагает бухгалтерия". "В полном объеме этот долг готов закрыть новый инвестор. Понятно, что не разовым платежом, а несколькими траншами", − пояснил Молев. По его словам "предварительно сейчас обсуждался первый транш в десять миллионов". "С учетом всех договоренностей такая возможность есть уже завтра", − подчеркнул представитель Мосгордумы.

Он пообещал, что в течение рабочего дня в четверг, 20 декабря, работники хлебозавода получат эти деньги. Депутат назвал катастрофой столь длительную невыплату денег сотрудникам предприятия.

В свою очередь, в Следственном комитете подтвердили выплату сотрудникам 700 тысяч рублей задолженности по зарплате.

"Благодаря спланированным следственным действиям, с 14 декабря начались выплаты в счет погашения задолженностей перед работниками. В настоящее время выплачено более 700 тысяч рублей", – сообщила старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Ситуация с выплатами долга находится на личном контроле у Сергея Собянина. Он заявил, что хлебозавод передадут под управление комбинату "Черемушки".

Сотрудники хлебозавода начали бессрочную голодовку из-за того, что не получали зарплату с августа. Так они решили выразить свой протест, пояснив, что обратиться в суд сами не могут: для этого необходимы справки о задолженности.

Долг компании превысил 10 миллионов рублей, на руководителя ОАО "Черкизово" завели уголовное дело. СК предъявил обвинение гендиректору хлебозавода Яну Соловьеву. На допросе он частично признал вину и дал показания по обстоятельствам дела.

Следователи провели обыски в офисе компании и по месту жительства ее гендиректора и бухгалтера. Они изъяли документы и электронные носители, которые могут выяснить обстоятельства дела.

Торговый дом "Настюша", аффилированым предприятием которого является хлебозавод, выплатил работникам ОАО "Черкизово" часть задолженности. Предприятия ТД "Настюша" производят порядка 60 процентов всего столичного хлеба. Президент Российской гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон считает, что городским властям следует задуматься о продовольственной безопасности Москвы.