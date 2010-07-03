Прокуроры взяли на контроль ситуацию с зарплатами работникам хлебокомбината

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Расследование уголовного дела по факту невыплаты зарплаты работникам Сергиево-Посадского хлебокомбината взяли на контроль прокуроры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

"Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по статье 145.1 УК РФ по факту невыплаты заработной платы работникам АО "Сергиево-Посадский хлебокомбинат", – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, СКР возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината. Дело против руководства предприятия возбуждено по статье "Невыплата заработной платы".

По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам. Общая задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.

Сотрудники СК планируют в ближайшее время допросить потерпевших и администрацию предприятия. В госорганах запросят сведения о проверке комбината, банковских счетах, а также налоговые документы.