Зарплаты в подмосковном хлебокомбинате начнут выплачивать 20 июня

В Сергиевом Посаде прошло заседание по ситуации на местном хлебокомбинате. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Заместитель председателя правительства Подмосковья Вадим Хромов сообщил, что сотрудникам комбината начнут выплачивать зарплату в этот четверг, 20 июня. Первые средства для погашения зарплаты поступят 20-21 июня.
На заседании было заявлено, что завод запустят со следующей недели, а вечером 18 июня состоится встреча с инвестором, который даст средства для запуска предприятия.
Также Хромов отметил, что Подмосковье будет помогать с организацией сбыта продукции и способствовать тому, чтобы хлебокомбинат продолжал работать – инвесторы заинтересованы в этом. Уточняется, что полностью погасить задолженность удастся в течение нескольких месяцев.
Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело о невыплате заработной платы сотрудникам хлебокомбината в Сергиевом Посаде. По данным следствия, с января по июнь 2019 года руководство хлебокомбината умышленно не платило работникам зарплаты. Задолженность по зарплате превысила 14 миллионов рублей.
Возбуждено дело о невыплате зарплат сотрудникам Сергиево-Посадского хлебокомбината
В ближайшее время сотрудники СК допросят потерпевших и администрацию завода, запросят сведения о проверке, банковских счетах, налоговые документы.
В декабре 2018 года внимание столичных властей и общественности привлекла ситуация с невыплатой зарплат сотрудникам хлебозавода "Черкизово". Работники предприятия не получали денег с августа. Люди объявили голодовку: они не могли обратиться в суд, поскольку для этого необходимы справки о задолженности, которые на предприятии отказывались выдавать.
Деньги на возмещение долгов выделил кондитерско-булочный комбинат "Черемушки". В отношении руководителя хлебозавода "Черкизово" было возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты более чем 100 сотрудникам.
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