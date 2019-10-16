Какой должна быть льняная каша

Залог хорошего дня – сытный и здоровый завтрак. Особенно полезной является льняная каша. Однако ее нужно уметь выбирать.

Льняную кашу готовят из цельных семян, дробленого сырья или муки. В ней не должно быть сахара и консервантов. Эксперты Кирилл и Андрей Эйхфусы поделились секретом. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.