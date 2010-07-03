Instagram уберет возможность следить за лайками пользователей

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В Instagram исчезнет вкладка "Подписки", которая позволяла отслеживать лайки и действия других пользователей соцсети, сообщает портал BuzzFeed.

Эта вкладка появляется при нажатии на значок сердечка в нижней панели интерфейса. Правда, представители Instagram сообщают, что многие пользователи об этой функции не догадывались или забывали о ней. Из соображений этики функцию решили убрать до конца недели

Создали ее еще в 2011 году. Планировалось, что она расширит кругозор юзеров и даст возможность найти новый контент. Теперь для этого есть вкладка "Рекомендации".

Ранее сообщалось, что социальная сеть Instagram начала скрывать количество лайков под публикациями пользователей в нескольких странах мира.

Точное количество лайков может увидеть только автор поста, его подписчики этой цифры не видят. Специалисты TechCrunch выразили мнение, что это было сделано для того, чтобы пользователи перестали гнаться за лайками и начали писать больше постов, не сравнивая при этом свою страницу с более популярными аккаунтами.