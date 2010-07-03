I look like: соцсети захватил новый флешмоб

Пользователи соцсетей сравнивают себя со знаменитостями

В интернете очередной челендж I look like. Теперь пользователи соцсетей массово сравнивают себя со знаменитостями.

Для этого надо загрузить свое фото в приложение, после чего оно автоматически выдаст результат.

Кому-то сервис явно льстит и находит сходство с голливудскими артистами. Так, телеведущая Ольга Бузова стала певицей Дженифер Лопес. А рэпер Баста – оскороносцем Леонардо Ди Каприо.

Кому-то приложение и вовсе меняет пол. Комик Михаил Галустян стал актрисой Кэмерон Диас. А одну из девушек приложение превратило... в Стаса Михайлова. Кто-то стал Александром Сергеевичем Пушкиным, а некоторые – Иисусом Христом.

Похожий флешмоб пользовался у пользователей соцсетей летом. Тогда все загружали свои фото в приложение FaceApp, чтобы посмотреть, как они будут выглядеть в старости.

Ранее в социальных сетях набрал популярность флешмоб, в ходе которого пользователи пытались удержать предметы у себя на груди.

Запустила акцию девушка из Японии, которая поставила стакан с чаем на грудь и пила из него, не прекращая работать на компьютере. Идею подхватили не только девушки. Оказалось, что грудные мышцы мужчин с задачей справляются ничуть не хуже женского бюста.

