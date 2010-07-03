Пей с груди: соцсети захватил новый флешмоб

В социальных сетях набирает популярность новый флешмоб – пользователи пытаются удержать предметы у себя на груди.
Запустила акцию девушка из Японии, которая поставила стакан с чаем на грудь и пила из него, не прекращая работать на компьютере. Идею подхватили не только девушки. Оказалось, что грудные мышцы мужчин с задачей справляются ничуть не хуже женского бюста, передает телеканал Москва 24.
В 2016 году похожий флешмоб запустили пользовательницы китайского сервиса микроблогов Sina Weibo – они пытались удержать ручку (или другой предмет) под грудью.
В феврале в соцсетях был популярен флешмоб с застывшей на холоде одеждой. Люди выкладывали в интернете фотографии штанов, высушенных на морозе, с хештегом #frozenpants. Флешмоб зародился в США, где установились рекордные морозы. Акцию поддержали в Сибири, где столбики термометра упали до -40 градусов.
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