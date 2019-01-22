YouTube запретил видео с опасными для жизни челленджами

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Администрация хостинга YouTube рассказала о новых ограничениях для авторов видео. Записи с демонстрацией челленджей и пранков, которые угрожают жизни, будут блокироваться, говорится в сообщении на сайте компании.

В качестве примера приводится Tide Pod Challenge, в котором подростки пытаются прокусить капсулу для стирки и попробовать на вкус концентрированный гель. Флешмоб набрал популярность даже несмотря на то, что спасатели и врачи постоянно предупреждают, что капсулы для стирки и другие моющие средства не только несъедобны, но и очень опасны.

Потенциально опасным назван и Bird Box Challenge, когда пользователи социальных сетей, вдохновившись сериалом "Птичий короб", пытаются выполнять повседневные дела с завязанными глазами.

Также YouTube ввел ограничения для описаний роликов – автоматически проверяется, не является ли сторонняя гиперссылка путем на порнографию или демонстрацию насилия. Кроме того, запрещены обложки к роликам с нежелательным контентом.

Ранее интернет-эксперт Андрей Яблонских рассказал, с помощью каких инструментов YouTube будет блокировать такие ролики.