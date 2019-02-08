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08 февраля, 22:03

Россияне присоединились к флешмобу #frozenpants

общество

08 февраля, 22:03

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Фото: vk.com/ТИПИЧНЫЙ ОМСК

В социальных сетях набирает популярность флешмоб с застывшей на холоде одеждой. Люди выкладывают в интернете фотографии штанов, высушенных на морозе, с хештегом #frozenpants.

Флешмоб зародился в США, где установились рекордные морозы. Акцию поддержали в Сибири, где на минувшей неделе столбики термометра упали до -40 градусов.

На фотографиях стоящие колом штаны гуляют по лесу, сидят на ступеньках, качаются на каруселях или переходят дорогу. Снимки сопровождаются веселыми подписями.

К примеру один пользователь пишет, что мама не отпускает ее гулять, и его штаны пошли на улицу сами.


Эстафету подхватили и жители других регионов – к примеру, Якутии, где температура перевалила за -45, и Екатеринбурга.

общество

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