Движение "босых" становится популярным в столице

В Москве становится модно ходить босиком. Движение барефутинга – от английского "босоногий" – появилось за рубежом и пять лет назад добралось до России. На сегодняшний день по улицам столицы ходят около сотни босоногих, сообщает телеканал Москва 24.

По словам одной из представительниц движения, ходить без обуви по городу совсем не страшно.

"Главное смотреть под ноги. Мне нравятся ощущения, они различные. Есть ощущения, что ты вместе с городом живешь, в этот момент я более открытая", – рассказала любительница ходить босиком Полина Смерч.

Однако врачи предупреждают, что хождение босиком по городу может обернуться травмами, ожогами от раскаленного асфальта, а также инфекциями.

Главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников ранее рассказал, что любители ходить босиком могут получить травмы от различного мусора и стекла.

Ранее барефутеров заметили в столичном метрополитене. Носить туфли или нет – дело каждого, но за такие взгляды могут и оштрафовать. Спускаться в метро без обуви запрещают правила – это опасно. Однако это барефутеров не смущает: они готовы отстаивать свое право и требуют исключить этот пункт из правил метрополитена.

