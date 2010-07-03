Любителей ходить босиком предупредили об ожогах и инфекциях

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Набирающее популярность в столице новое движение – барефутинг – может обернуться травмами, ожогами от раскаленного асфальта, а также инфекциями. Об этом сообщил главный внештатный специалист столичного департамента здравоохранения по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

По его словам, любители ходить босиком могут получить травмы от различного мусора и стекла.

"В людском потоке вам элементарно может кто-то наступить на ногу, не защищенную обувью. Особую опасность представляют прогулки босиком для диабетиков. Дело в том, что раны, возникающие у таких больных на нижних конечностях, очень сложно залечиваются", – сказал Тяжельников Агентству "Москва".

Специалист подчеркнул, что хождение босиком по городским улицам несет вред, а не пользу.

Ранее сообщалось, что барефутеров заметили в столичном метрополитене. Носить туфли или нет – дело каждого, но за такие взгляды могут и оштрафовать. Спускаться в метро без обуви запрещают правила – это опасно. Однако это барефутеров не смущает: они готовы отстаивать свое право и требуют исключить этот пункт из правил метрополитена.

