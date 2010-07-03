Движение босоногих: у москвичей набирает популярность барефутинг

В Москве набирает популярность ходьба босиком

Новое движение набирает популярность в столице – в подземке заметили барефутеров. Так себя называют люди, которые ходят босиком.

Носить туфли или нет – дело каждого. Но за такие взгляды могут и оштрафовать. Спускаться в метро без обуви запрещают правила – это опасно! Однако это барефутеров не смущает: они готовы отстаивать свое право и требуют этот пункт из правил метрополитена исключить.

Движение барефутинга – от английского "босоногий" – появилось благодаря танцам. Моду ввели в начале прошлого века Айседора Дункан и Мод Аллан.

