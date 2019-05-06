Останкинская башня погасила огни после трагедии в аэропорту Шереметьево

Останкинская башня выключила подсветку в знак скорби по жертвам трагедии в аэропорту Шереметьево. Огни погасли поздним вечером. Как сообщили в пресс-службе "Российской телевизионной и радиовещательной сети", подсветка не работала всю ночь.

В последний раз Останкинская башня погружалась во тьму в конце апреля после терактов на Шри-Ланке. Тогда подсветку выключали на час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.