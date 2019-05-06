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06 мая 2019, 07:30

Происшествия

Останкинская башня погасила огни после трагедии в аэропорту Шереметьево

Останкинская башня погасила огни после трагедии в аэропорту Шереметьево

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Останкинская башня выключила подсветку в знак скорби по жертвам трагедии в аэропорту Шереметьево. Огни погасли поздним вечером. Как сообщили в пресс-службе "Российской телевизионной и радиовещательной сети", подсветка не работала всю ночь.

В последний раз Останкинская башня погружалась во тьму в конце апреля после терактов на Шри-Ланке. Тогда подсветку выключали на час. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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