Пострадавшую при ЧП в Шереметьеве доставили в НИИ имени Склифосовского

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Женщину, пострадавшую при ЧП в столичном аэропорту Шереметьево, доставили медицинским вертолетом в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"В настоящее время проводится полная диагностика состояния больной, медицинская помощь оказывается в полном объеме. Больницы Москвы готовы оказать всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим в катастрофе в Шереметьево", – говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС директор Национального медицинского исследовательского центра хирургии имени Вишневского Амиран Ревишвили, часть пострадавших в Шереметьеве направят на лечение в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Ревишвили уточнил, что пострадавшие, которые находятся в центре имени Вишневского, в сознании и находятся не в крайне тяжелом состоянии.

На данный момент они проходят медицинское обследование. Ревишвили добавил, что в ближайшее время ожидается поступление тяжелой пациентки на искусственной вентиляции.

Лайнер Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за возгорания на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

По данным СК, при ЧП погибли 13 человек, среди них двое детей. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки. Владимир Путин поручил тщательно расследовать ЧП.

Пассажиры самолета Москва – Мурманск сняли пожар на борту



Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

