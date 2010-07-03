В аэропортах Москвы задержаны и отменены десятки рейсов

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Более 90 рейсов задержано либо отменено в столичных аэропортах в понедельник, 6 мая. Это связано с аварией самолета SSJ100 в Шереметьеве, которая произошла накануне. Данные о задержке и отмене рейсов приводит сервис "Яндекс.Расписание".

После 7 часов утра в аэропорту Внуково задержано 4 рейса, 2 отменено. В Домодедове задержано 8 рейсов и 7 отменено. В Шереметьеве задерживается 71 рейс.

Вечером в воскресенье, 5 мая, Superjet-100 компании "Аэрофлот", следовавший из Москвы в Мурманск, вернулся в аэропорт вылета (Шереметьево). Лайнеру требовалась аварийная посадка. В самолете было 73 пассажира и 5 членов экипажа. Самолет совершил жесткую посадку на взлетно-посадочную полосу, а затем началось возгорание в его хвостовой части.

Многие пассажиры успели эвакуироваться по аварийному трапу. Десятки человек погибли. Последние данные Следственного комитета (СК) появились около 00:30 6 мая: ведомство сообщило, что из 78 человек выжили 37, а погиб 41 человек.



41 человек погиб в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Шереметьево

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, повлекшем за собой смерть двух и более лиц. Его расследует главное управление СК по расследованию особо важных дел.