Люди несут цветы и мягкие игрушки к аэропорту Мурманска

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Цветы, свечи и мягкие игрушки несут жители Мурманска в аэропорт в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве.

передает РИА Новости.

В знак скорби по жертвам ЧП в Шереметьеве Останкинская телебашня отключила подсветку. Сообщается, что подсветка будет выключена до утра.

Ранее сообщалось, что подтвержденный СК список пассажиров, которые выжили в катастрофе опубликован на сайте авиакомпании "Аэрофлот". В списке 33 человека. Список неполный, он будет дополняться.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Приземлиться самолету удалось только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. В результате жесткой посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.

По последним данным, в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

