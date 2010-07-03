Люди несут цветы и мягкие игрушки к аэропорту Мурманска

Цветы, свечи и мягкие игрушки несут жители Мурманска в аэропорт в память о погибших в авиакатастрофе в Шереметьеве. передает РИА Новости.
В знак скорби по жертвам ЧП в Шереметьеве Останкинская телебашня отключила подсветку. Сообщается, что подсветка будет выключена до утра.
Ранее сообщалось, что подтвержденный СК список пассажиров, которые выжили в катастрофе опубликован на сайте авиакомпании "Аэрофлот". В списке 33 человека. Список неполный, он будет дополняться.
Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в Шереметьево из-за возгорания на борту. Приземлиться самолету удалось только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. В результате жесткой посадки у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели.
По последним данным, в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.
Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.
Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.
Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.
"Аэроэкспрессы" в Шереметьево будут курсировать по измененному графику
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