Свыше 500 звонков поступило на горячие линии МЧС после ЧП в Шереметьеве

Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Психологи оказывают экстренную помощь пострадавшим и родственникам погибших в катастрофе Sukhoi Superjet 100 в Шереметьеве. По информации МЧС, на горячие линии поступило более 500 обращений.

На базе центра экстренной психологической помощи МЧС РФ открыт федеральный номер 8-800-775-17-17. На него поступило уже 343 звонка.

На телефон горячей линии Главного управления МЧС РФ по Мурманской области (8-815-239-99-99) поступило 164 звонка.

Психологи продолжают работу и на месте трагедии. Они сопровождают пострадавших при проведении следственных действий. Мурманские специалисты работают с родственниками погибших.

Самолет Sukhoi Superjet 100, следовавший по маршруту Москва – Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево из-за нештатной на борту.

Самолету удалось сесть только со второй попытки из-за сложных метеоусловий, отметили в Росавиации. При посадке у самолета подломились стойки и загорелись двигатели.

Сообщается, что в результате катастрофы самолета погиб 41 человек. Список выживших опубликован на сайте авиакомпании "Аэрофлот".

Возбуждено уголовное дело, прокуратура и Ространснадзор начали проверки.

Семьям погибших пассажиров выплатят по два миллиона рублей. Владимир Путин поручил провести тщательное расследование, а Сергей Собянин и Дмитрий Медведев выразили соболезнования родственникам жертв.

Из-за аварии десятки рейсов были задержаны или отменены. Еще несколько самолетов ушли на запасные аэродромы.

Подробности инцидента в Шереметьеве – в трансляции Москва 24.

