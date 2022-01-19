В Москве простились с телеведущим Михаилом Зеленским

13:15
В Москве завершилась церемония прощания с журналистом Михаилом Зеленским. Гражданская панихида проходила в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с ним пришли друзья, коллеги и поклонники.
Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет.
Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Михаил Зеленский за свою карьеру работал на радио, телевидении и, говорят, очень любил своих студентов. Он преподавал будущим журналистам. В конце 90-х работал на радио и вел информационные программы на ТВЦ. А затем стал ведущим дневных выпусков "Вестей" и "Вестей Москва", работал на "России 24". Также он вел программу "Прямой эфир", потом перешел на "Культуру".
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