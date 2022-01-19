Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Гражданская панихида по журналисту Михаилу Зеленскому началась в Москве. Она проходит в ритуальном зале Троекуровского кладбища.
Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет.
Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.
Гражданская панихида по журналисту Зеленскому началась в Москве