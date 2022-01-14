Посольство РФ назвало причину смерти Михаила Зеленского

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Причиной смерти журналиста и телеведущего Михаила Зеленского стал сердечный приступ. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" рассказала пресс-секретарь посольства России в Венесуэле, которое также выполняет функции диппредставительства РФ в Доминикане, Алина Иванова.

"Согласно заключению доминиканских врачей, Михаил Зеленский скончался 11 января 2022 года вследствие сердечного приступа, вызванного хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы", – сообщила пресс-секретарь.

О смерти Михаила Зеленского стало известно 12 января. Он находился на отдыхе в Доминиканской Республике. Как сообщал тогда заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович, журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", а в 2016 году стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура". Помимо прочего, он преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

