Мацкявичюс рассказал, каким был Михаил Зеленский за кадром

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Телеведущий Михаил Зеленский в жизни был гораздо ярче, чем в кадре, рассказал "Газете.ру" журналист Эрнест Мацкявичюс.

"В кадре он был серьезный, сосредоточенный, убедительный, а за кадром это был человек-огонь, излучающий позитив, радость. У него было великолепное чувство юмора, он всегда очень удачно подкалывал и коллег, и друзей. Он всегда был иконой стиля", – отметил Мацкявичюс.

Также он подчеркнул, что Зеленский передавал знания молодым журналистам, студенты его любили и тянулись к нему. Несмотря на работу в серьезной журналистике, он участвовал в развлекательных проектах, в частности в "Танцах на льду", был шоуменом.

Мацкявичюс добавил, что дружил с Зеленским и его семьей с 2000-х годов, его смерть стала для него шоком. По словам телеведущего, Зеленский всегда был связан со словом "жизнь".

"Тяжело, конечно, сейчас об этом говорить. Мы еще не понимаем, что произошло. Еще мало информации. Миша всегда был на пике энергии. Он и инсульт, как сейчас пишут в агентствах, – это два несочетаемых понятия", – сказал журналист.

О смерти Михаила Зеленского ранее сообщил заместитель руководителя телеканала "Культура" Александр Ефимович. Позднее информацию подтвердили в посольстве РФ в Доминиканской Республике.

Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год он вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1". В 2016 году Зеленский стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура".

Помимо прочего, Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

