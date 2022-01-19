В Москве простились с телеведущим Михаилом Зеленским

Фото: ТАСС/Михаил Джапаридзе

В Москве завершилась церемония прощания с журналистом Михаилом Зеленским. Гражданская панихида проходила в ритуальном зале Троекуровского кладбища. Проститься с ним пришли друзья, коллеги и поклонники.

"Есть такие люди, которых любит каждый. Это не потому, что они красивые, а потому, что они излучают свет. Миша был наделен в полной мере поразительным совершенным светом, это был свет необыкновенной тонкости, деликатности, интеллигентности", – сказал во время прощания заместитель генерального директора ВГТРК Сергей Шумаков, отметив, что Зеленский был особым человеком для телеканала "Культура".

В свою очередь, продюсер Александр Митрошенков рассказал, как журналисту пришлось нелегко, когда он только пришел в программу "Прямой эфир" на телеканале "Россия 1", однако он сумел вырасти из просто журналиста в журналиста-шоумена. Именно благодаря ему проект стал по-настоящему успешным.

Продюсер Николай Сергеев между тем назвал Зеленского большим профессионалом и удивительным человеком, который, несмотря на популярность, не страдал звездной болезнью.

"Сейчас я делаю очередной выпуск (программы "Билет в Большой". – Прим. ред.). Очень тяжело мне дается эта работа... <...> Всю дальнейшую нашу работу мы будем делать с памятью о Мише и с тем зарядом, который он нам в свое время дал", – заключил Сергеев.

Зеленский скончался 12 января во время отдыха в Доминиканской Республике. Журналист попал в местную клинику, но врачи не смогли его спасти. Ему было 46 лет. Позже в российском посольстве сообщили, что причиной смерти Зеленского стал сердечный приступ, вызванный хроническим заболеванием сердечно-сосудистой системы.

Михаил Зеленский родился 7 сентября 1975 года в Москве. В 1999 году он начал работу на телеканале РТР. Журналист был ведущим программы "Вести", а затем – "Вести Москва".

С 2011 по 2013 год Зеленский вел ток-шоу "Прямой эфир" на канале "Россия 1", а в 2016 году стал ведущим программы "Билет в Большой" на телеканале "Россия Культура". Также Зеленский преподавал в Высшей школе телевидения "Останкино".

