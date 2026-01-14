Школа-студия МХАТ выразила соболезнования в связи со смертью Игоря Золотовицкого

Школа-студия МХАТ выразила соболезнования семье своего ректора Игоря Золотовицкого. Заслуженный артист России умер в больнице. По информации СМИ, в последнее время он тяжело болел.

Золотовицкий руководил Школой-студией почти 13 лет. Сам он окончил это учебное заведение и отдал сцене МХАТа более 40 лет.

В свою очередь, заслуженный артист РФ Владимир Стержаков, друг Золотовицкого, отметил, что они дружили полвека и жили в одной комнате в общежитии.

