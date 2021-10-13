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Общество

20:45

Умер первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов

утраты общество видео Полина Соловьева

Спустя 35 лет после катастрофы ушел из жизни первый директор Чернобыльской АЭС. Об этом сообщили на предприятии.

Виктору Брюханову было 84 года. Он работал на станции с самого начала – возглавлял строительство, потом эксплуатацию. Когда в апреле 1986 года произошла авария, его отстранили от руководства и исключили из партии за крупные ошибки в работе. А спустя два года приговорили к десяти годам лишения свободы.

В последние годы Брюханов перенес два инсульта, что в сочетании с лучевой болезнью, сильно отразилось на его здоровье.

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