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Туризм

Москвичам рассказали, как добраться до Верхней Иволги

Москвичам рассказали, как добраться до Верхней Иволги

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Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до различных городов и курортов России, а также о стоимости таких поездок.

Добраться из Москвы в Верхнюю Иволгу, это в Бурятии, можно на самолете. Сначала нужно шесть часов лететь до города Улан-Удэ, а затем еще 40 минут проехать на маршрутке. Все вместе будет стоить 7,5 тысячи рублей. В поезде придется провести почти 95 часов. А если поехать на машине, то в дороге нужно провести 81 час, потратить на бензин придется 25 тысяч рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24

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