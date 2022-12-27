В АТОР сообщили об исполнении 80–90% обязательств по сорвавшимся из-за пандемии турам

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал, что большую часть обязательств по турам, которые ранее были сорваны из-за коронавирусных ограничений, исполнили.

"Обязательства по несостоявшимся турам где-то на 80–90% исполнены. Эта цифра, конечно, требует уточнения, поскольку обладателем ее конечным является Минэкономразвития России. Но глобально большая часть обязательств исполнена", – приводит Агентство "Москва" его слова.

Мурадян добавил, что на сегодняшний день не представляется возможным исполнить обязательства по странам, которые долгое время были закрыты из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки, а в настоящее время стали недружественными. Он отметил, что пока нет понимания, как можно разрешить этот вопрос.

Однако, по его словам, у туристических агентств есть все необходимые ресурсы, чтобы исполнить все имеющиеся обязательства в 2023 году. Мурадян заверил, что будет рассматриваться вариант возвращения денежных средств.

Что касается туристических программ в европейские страны, здесь ситуация остается сложной, поскольку в ближайшей перспективе не стоит ожидать их открытия, подчеркнул он.

Под конец 2022 года количество бронирований в гостиницах за границей у российских туристов составило только около 7,6%, а на жилье в пределах РФ – 92,4%.

В свою очередь, вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян предупредил, что в декабре россияне не смогут приобрести выгодные новогодние туры на Мальдивы, Пхукет, Красную Поляну и в Санкт-Петербург.

Однако к концу декабря эксперт спрогнозировал появление горящих путевок в Осетию, Дагестан, Стамбул и Египет. Россияне смогут приобрести путевки со скидками в 20–30%.

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