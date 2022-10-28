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Туризм

Турецкие отели решили продлить туристический сезон на зиму

Турецкие отели решили продлить туристический сезон на зиму

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Турецкие отели заявили, что рассчитывают на рекордный зимний сезон. В этом году большинство из них решили продлить работу и не закрываться на самые холодные месяцы.

Дело не только в европейцах, но и в наплыве россиян. При сложностях с попаданием в ЕС и закрытых аэропортах юга России многие выбирают Турцию, так как там относительно тепло, а курс лиры приемлем для обладателей рублей.

Сколько стоят зимние туры? И чем заняться на берегу моря в январе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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