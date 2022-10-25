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Шри-Ланка продлила срок действия визы для россиян с месяца до полугода, сообщает РИА Новости. Действовать нововведение будет до 25 июня 2023 года.

Стоимость визы составит 35 долларов. Плата взимается для продвижения индустрии туризма, пострадавшей на Шри-Ланке из-за ситуации с COVID-19. В сообщении туроператора "Интурист" говорится, что сейчас спрос на Шри-Ланку бьет все рекорды. Причем популярны не только вылеты на чартерах из Москвы и регионов, но и на стыковочных рейсах иностранных авиакомпаний и отечественного "Аэрофлота".

Там считают, что благодаря нововведению популярность направления среди российских туристов вырастет.

"Шри-Ланка уже входит в топ-5 популярных выездных направлений этой осени. Надеемся, что более лояльные условия въезда – длинная виза на 180 дней и снижение ее стоимости – позволит приезжать в страну большему количеству гостей, в том числе и русскоязычных, что, конечно, позитивно скажется на росте качества сервиса, проводимых экскурсий, обслуживания в отелях", – добавил туроператор.

Авиакомпания "Аэрофлот" возобновила прямые рейсы на Шри-Ланку с 9 октября. Из России организованы два рейса в неделю – по воскресеньям и четвергам. С 3 ноября также будут летать чартерные рейсы компании Azur Air. Всего будет четыре перелета в неделю.

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