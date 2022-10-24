Путин отметил значительный рост внутреннего туристического потока

Фото: kremlin.ru

Внутренний туристический поток в России показывает мощный рост, заявил Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Дмитрием Чернышенко в Кремле.

"Как раз только хотел вам сказать, (внутренний турпоток. – Прим. ред.) растет мощно на самом деле", – цитирует его РИА Новости.

В ходе доклада Чернышенко также сообщил президенту об изменении структуры туристического потока в РФ за последнее время. По словам вице-премьера, ранее его значительную часть составляли бизнес-поездки, в то время как сейчас вдвое выросло количество поездок с целью отдыха.

Кроме того, Чернышенко доложил Путину, что туротрасль получает серьезные инвестиции из федерального и регионального бюджета. Так, до 2024 года в отрасль планируется инвестировать триллион рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии сообщили, что цены на путешествия за рубеж из РФ стали стабилизироваться. Заметное снижение всех тарифов наблюдается на таких направлениях, как Турция, Казахстан и Армения. При этом к ноябрю ожидается очередная волна подорожания из-за каникул в школах.



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