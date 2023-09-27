"Актуальный репортаж": 400 экскурсий провели в Москве по случаю Всемирного дня туризма

С 23 по 25 сентября прошла первая часть празднования Всемирного дня туризма. Москвичи посетили почти 400 бесплатных экскурсий. Акция называется "Московские истории", она охватила центр города, парки и музеи с библиотеками.

Отмечается, что в 2022 году количество туристов в Москве выросло почти до 18 миллионов человек. Это на миллион больше, чем в 2021 году, при этом рекордным годом считается 2019. Подробнее о столичном туризме – в эфире телеканала Москва 24.