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27 сентября, 12:00

Город

"Актуальный репортаж": 400 экскурсий провели в Москве по случаю Всемирного дня туризма

"Актуальный репортаж": 400 экскурсий провели в Москве по случаю Всемирного дня туризма

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С 23 по 25 сентября прошла первая часть празднования Всемирного дня туризма. Москвичи посетили почти 400 бесплатных экскурсий. Акция называется "Московские истории", она охватила центр города, парки и музеи с библиотеками.

Отмечается, что в 2022 году количество туристов в Москве выросло почти до 18 миллионов человек. Это на миллион больше, чем в 2021 году, при этом рекордным годом считается 2019. Подробнее о столичном туризме – в эфире телеканала Москва 24.

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